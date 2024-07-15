15 - 21 Temmuz 2024 Haftasının Sayı Sekansı 1517
Olumsuz düşünceleri zihinsel canavarlar halini almadan önce yok edin. Sizi korkutan her deyim size güç, cesaret ve güven kazandırır. Kendinize 'ben bu dehşeti yaşadım. Bundan sonra gelecek şeylere hazırım' dersiniz.
- Eleanor Roosevelt
1 Güneşin sayısıdır. Bir sayısı sembolik olarak herkesin ilk defada söyleyebileceği gibi TEK olanı, MUTLAK olanı sembolize etmektedir. 5, Merkür’ün sayısıdır. Beş genelde yaşadığımız dünyayı ve insanı sembolize eder. 7 Neptün’ün sayısıdır.
Her gezegene bir gün temsil ettiği için bir haftada yedi gün vardır.
Aşk ve ilişkilerde 1517 sayısı
Aşk ve ilişkilerde, 1517 sayı sekansı eş ya da sevgilinize karşı açık ve dürüst olmanızı tavsiye ediyor. Daha fazla iletişim kurmanız ve gerçek duygularınızı ifade etmeniz gerektiğini ifade ediyor. İlişkiniz yeni bir döneme girmek üzere ve birlikte muazzam bir ruhsal gelişim yaşayacaksınız. Bu sayı ayrıca, bekar iseniz, yakında ruhunuzla rezonansa girecek biriyle tanışacağınızı da ifade etmekte akışta ve kabulde kalın.