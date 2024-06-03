144 Yılda İlk Kez: Medya Devi The Washington Post'un İlk Kadın Yöneticisi İstifa Etti
144 Yılda İlk Kez: Medya Devi The Washington Post'un İlk Kadın Yöneticisi İstifa Etti
ABD'nin önde gelen ve 144 yıllık tarihi olan gazetelerinden The Washington Post'un tarihindeki ilk kadın genel yayın yönetmeni istifa ettiğini açıkladı.
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The Washington Post'ta üst düzey istifa: İlk kadın genel yayın yönetmeni istifa etti.
Kasım ayındaki ABD Başkanlık seçimlerine kadar Buzbee'nin yerini Wall Street Journal'ın eski genel yayın yönetmeni olan Matt Murray alacak.
2021 yılı şubat ayında istifa eden Martin Baron'un yerine gelen ve ilk kadın genel yayın yönetmeni olan Buzbee, Associated Press'in genel yayın yönetmenliğini yapmıştı.
Buzbee'nin neden istifa ettiğine yönelik bir ise henüz açıklama yapılmadı.
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