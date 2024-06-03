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144 Yılda İlk Kez: Medya Devi The Washington Post'un İlk Kadın Yöneticisi İstifa Etti

144 Yılda İlk Kez: Medya Devi The Washington Post'un İlk Kadın Yöneticisi İstifa Etti

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
03.06.2024 - 12:24

ABD'nin önde gelen ve 144 yıllık tarihi olan gazetelerinden The Washington Post'un tarihindeki ilk kadın genel yayın yönetmeni istifa ettiğini açıkladı.

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The Washington Post'ta üst düzey istifa: İlk kadın genel yayın yönetmeni istifa etti.

The Washington Post'ta üst düzey istifa: İlk kadın genel yayın yönetmeni istifa etti.

ABD ve dünya medyasının önde gelen gazetelerinden olan The Washington Post, 144 yıllık tarihinde ilk kadın genel yayın yönetmeni olan Sally Buzbee, üç yıldır sürdürdüğü görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Kasım ayındaki ABD Başkanlık seçimlerine kadar Buzbee'nin yerini Wall Street Journal'ın eski genel yayın yönetmeni olan Matt Murray alacak.

Kasım ayındaki ABD Başkanlık seçimlerine kadar Buzbee'nin yerini Wall Street Journal'ın eski genel yayın yönetmeni olan Matt Murray alacak.

Kasım ayında seçimler sonrası Telegraph Media Group editör yardımcısı olan Robert Winnett, genel yayın yönetmeni olarak göreve gelecek.

2021 yılı şubat ayında istifa eden Martin Baron'un yerine gelen ve ilk kadın genel yayın yönetmeni olan Buzbee, Associated Press'in genel yayın yönetmenliğini yapmıştı.

2021 yılı şubat ayında istifa eden Martin Baron'un yerine gelen ve ilk kadın genel yayın yönetmeni olan Buzbee, Associated Press'in genel yayın yönetmenliğini yapmıştı.

Buzbee'nin neden istifa ettiğine yönelik bir ise henüz açıklama yapılmadı.

Buzbee'nin neden istifa ettiğine yönelik bir ise henüz açıklama yapılmadı.
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