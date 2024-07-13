Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Astroloji
Terazi Burcu
14 Temmuz Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

14 Temmuz Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
13.07.2024 - 19:06

Chiron, dengenizi bozabilir. Fırsat bu fırsat, siz de biraz dağıtın! Peki, 14 Temmuz Pazar gününde terazi ve yükselen terazi burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için terazi ve yükselen terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 14 Temmuz Pazar günün nasıl geçecek?  

İşte, terazi ve yükselen terazi burcuna ait günlük burç yorumları... 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün meydana gelecek olan Güneş ve Chiron karesinin etkisi aldında, geçmişte yaşanan hayal kırıklıkları tekrar gündeme gelebilir. Bu dünemde duygusal anlamda dengeni sağlamak zor olabilir, fakat sakin kalmalısın... Ruhsal olarak yenilenmek için kendine zaman ayırmalısın. Fiziksel sağlığına dikkat etmeli, stresten uzak durmalı ve bedenine iyi bakmalısın. Zira sen bir starsın! Ve kendine hak ettiğin gibi davranmalısın.

Tam da bu noktada hayatındaki kişilerden de sana karşı hassas ve sevgi dolu olmalarını bekleyebilirsin. Tabii yaptığın fedakarlıkların karşılığını alacaksın. Mesela aşk hayatında, yeni heyecanlara odaklanabilirsin. Partnerinle birlikte maceraya atılmaya ne dersin? Sana tüm dertlerini unutturacak bir tatil hiç de fena olmaz. 

İş hayatında ise biraz geri planda kalmalısın. Sürekli yenilik, estetik, yaratıcılık ve üretkenliğe odaklandığını biliyoruz. Fakat bunun yerine biraz stabil düzeni takip edebilisin. Bırak bugün bazı şeyler dağınık ya da tek düze kalsın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın