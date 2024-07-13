14 Temmuz Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün meydana gelecek olan Güneş ve Chiron karesinin etkisi aldında, geçmişte yaşanan hayal kırıklıkları tekrar gündeme gelebilir. Bu dünemde duygusal anlamda dengeni sağlamak zor olabilir, fakat sakin kalmalısın... Ruhsal olarak yenilenmek için kendine zaman ayırmalısın. Fiziksel sağlığına dikkat etmeli, stresten uzak durmalı ve bedenine iyi bakmalısın. Zira sen bir starsın! Ve kendine hak ettiğin gibi davranmalısın.

Tam da bu noktada hayatındaki kişilerden de sana karşı hassas ve sevgi dolu olmalarını bekleyebilirsin. Tabii yaptığın fedakarlıkların karşılığını alacaksın. Mesela aşk hayatında, yeni heyecanlara odaklanabilirsin. Partnerinle birlikte maceraya atılmaya ne dersin? Sana tüm dertlerini unutturacak bir tatil hiç de fena olmaz.

İş hayatında ise biraz geri planda kalmalısın. Sürekli yenilik, estetik, yaratıcılık ve üretkenliğe odaklandığını biliyoruz. Fakat bunun yerine biraz stabil düzeni takip edebilisin. Bırak bugün bazı şeyler dağınık ya da tek düze kalsın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...