14 Temmuz Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün Güneş ve Chiron arasındaki etkileşim, kariyerinde bazı belirsizliklerin habercisi olabilir. İş değişikliği yapmak ya da yeni bir kariyer planı ile baştan başlamak istiyor olabilir misin? Böyle bir hedefin varsa, hiç durma. Hazır işler karışmışken hayallerinin peşinden koş!

Zira, Chiron belirsizliklerin içinden doğacak fırsatların da habercisi. İlerlemek, daha çok kazanmak ve keyif alarak üretmek istiyorsan, kendine yeni hedefler belirlemelisin. Kişiliğine uyan bir işe odaklanarak her zamakinden daha başarılı ve yetkin olabilirsin.

Tam da bu noktada aşk hayatında da geleceğe yönelik planlar yapacaksın! Yoksa ufukta evlilik mi var? Bekarlar yeni bir aşka kapılacak, ilişkisi olanlar evliliğe adım atacak, evliler ise evlat sahibi olacak... Anlaşılan Güneş, aileni büyütmek için de sana büyük bir fırsat sunuyor. Tek yapman gereken hayattan beklentini belirlemek ve yolunda yürümek. Bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...