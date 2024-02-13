14 Şubat’ı Nasıl Geçireceğini Tahmin Ediyoruz!
14 Şubat’ı Nasıl Geçireceğini Tahmin Ediyoruz!
Bize kendinden bahset, 14 Şubat'ı nasıl geçireceğini söyleyelim!
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1. İlk olarak sevgilin var mı?
2. Sevgilinle bir plan yapmak istesen bu hangisi olurdu?
3. Bunlardan hangisi ruh halini anlatıyor?
4. İdeal ilişki senin için bunlardan hangisi gibidir?
5. Diyelim ki sevgilinle beraber Sevgililer Günü akşamı romantik bir yemeğe çıkacaksınız, bu yemek nerede olsun?
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6. 15 Şubat'a gözlerini nerede açmak istersin?
7. Yurt dışı tatili için hangisine gitmek istersin?
8. Yemeyip de yanında yatacağın… Hangisi?
9. Kalbini eritecek tatlıyı seçer misin?
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