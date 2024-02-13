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14 Şubat’ı Nasıl Geçireceğini Tahmin Ediyoruz!

etiket 14 Şubat’ı Nasıl Geçireceğini Tahmin Ediyoruz!

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
13.02.2024 - 19:01

Bize kendinden bahset, 14 Şubat'ı nasıl geçireceğini söyleyelim!

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1. İlk olarak sevgilin var mı?

2. Sevgilinle bir plan yapmak istesen bu hangisi olurdu?

3. Bunlardan hangisi ruh halini anlatıyor?

4. İdeal ilişki senin için bunlardan hangisi gibidir?

4. İdeal ilişki senin için bunlardan hangisi gibidir?

5. Diyelim ki sevgilinle beraber Sevgililer Günü akşamı romantik bir yemeğe çıkacaksınız, bu yemek nerede olsun?

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6. 15 Şubat'a gözlerini nerede açmak istersin?

7. Yurt dışı tatili için hangisine gitmek istersin?

8. Yemeyip de yanında yatacağın… Hangisi?

9. Kalbini eritecek tatlıyı seçer misin?

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Sevgilinle, peri masalı gibi bir gece geçireceksin!

Sen 14 Şubat'ı en güzel geçireceklerden birisin. Sevgilinle romantik mi romantik bir şekilde herkesin kıskanacağı o akşamı yaşayacaksın. Güzel yemekler, özenilmiş hediyeler ama en önemlisi de sevgi! Aradığın her şey 14 Şubat için seni bekliyor!

Sürprizlerle dolu bir şekilde geçireceksin!

Zaman zaman umutsuzluğa kapılıyor olabilirsin ancak artık değil. 14 Şubat senin için çok ama çok sürprizli geçecek. Aklındaki kişinin sana açılacağı, lezzetli yemeklerle midenizin de bayram edeceği bir gece olacak. Hayalindeki her şey gerçek olacak merak etme!

Arkadaşlarınla beraber çok eğlenerek geçireceksin!

Senin tek derdin anlaşılabilmek. Kimseyi üzmeden, kırmadan, dökmeden... Evet sevgilin yok ama kapı gibi arkadaşların var. Hep birlikte mükemmel bir gün yaşayacaksınız 14 Şubat tarihinde. Sevgi emekse şayet arkadaşlarınla da birbirinize emek veriyorsunuz. En sevdiğiniz yemekleri yemek için de bahaneniz olur hem! :)

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