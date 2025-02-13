14 Şubat Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün zihnin biraz dalgın olabilir. Önemli işlerini şimdiden yarına ertelesen iyi edersin, zira işleri geciktirecek unutkanlıklar da yaşayabilirsin. Dikkat ve odaklanma gerektiren ince işler gibi detaylı projeler ve çalışmalar için de pek doğru bir gün değil. Açıkçası bugün biraz 'durum Leyla' desek yeridir.

Merkür'ün Balık burcuna geçişiyle birlikte seni hayatın günlük telaşından uzaklaştıran bir duygusallık içine düşebilirsin. Hayaller kurmaya başlayabilir, gerçeklikten uzaklaşabilir ve tutkularına odaklanabilirsin. İş hayatında kayıplara bile neden olabilecek bu durum nedeniyle belki de hafta sonuna erken başlamalısın.

Günü partnerine ve sevdiklerine ayırsan iyi edersin. Bugün uzaktaki sevgiline hoş bir sürpriz yapmak için yola çıkabilirsin. Ya da ilişkinizdeki dinamikleri değiştirecek bir tavırla yeni bir dönemi başlatabilirsin. Kafan karışık ama duyguların net! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...