14 Ocak Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün iletişimde biraz zorlanabilirsin. İnsanların duygusal yaklaşımları, iş bilmezliği ya da kararsızlığı seni yorabilir. Yengeç burcunda meydana gelen dolunayın etkisi ile bu tarz durumlara karşı tahammül seviyen azalabilir. Her şeyin alıştığın düzende devam etmesi, günlük rutinlerinin bozulmaması ve konfor alanından çıkmamak her zamankinden çok daha fazla önceliğin haline gelebilir.

Alışkanlıkların sayesinde kendini güvende hissedebilirsin. Bu yüzden etrafındaki kişilerin iş yapış şeklini değiştirmesini de kabul etmeyebilirsin. Anlaşılan senin doğrularınla devam eden ve senin düzenin üzerine entegre edilmiş bir gün olacak. Herkesin sana ayak uydurması gerekecek.

İş hayatının yanı sıra özel hayatında da bu konuda ısrarcı olabilirsin. Ancak aile içinde eskenlik önemli olacaktır. Özellikle çocuklar ve kardeşlerin arasında düzensizlik tartışmalara neden olabilir. Belki de akışa bırakmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...