14 Ekim Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün gökyüzü çabalarının karşılığını verecek. Güneş'in Jüpiter ile oluşturduğu üçgen açının desteği ile kariyerinde önemli bir dönüm noktası yaşayacaksın. Bunun için geçmişte profesyonel hayatında yaptıklarından ders almalısın. Ancak pişmanlık ve telafi adımları ile vakit kaybetmemeli, tecrübelerini yanına alarak geleceğe odaklanmalısın.

Chiron da bu konuda seni destekliyor. Hayatında bugüne kadar ne için çok fazla çaba sarf ettiysen karşılığını alacaksın. Hasat zamanı başlıyor! Tabii maddi anlamda kazanacağın bu süreçte manevi anlamda da yüzün gülecek. Başarılarının takdir edilmesi ve ödüllendirilmesi sana güç verecek.

Hadi biraz da aşktan söz edelim. Romantizme pek de vakit ayıracak gibi değilsin. Ancak hayatına girmeyi isteyen biri olabilir. Dikkat et, kafan karışıkken kalbinin sesini yeterince işitemeyebilirsin. Odağını kaybetmemek için aşk hayatına dair kararlar için acele etmesen iyi edersin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...