14 Ekim Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugünden itibaren ilham dolu bir dönem başlıyor! Yaratıcı gücünün hayatının hemen her alanına etki etmesi son derece olası. Özellikle de maddi konularda bulacağın ilginç çözümler ve atacağın güçlü adımlar hayatının seyrini değiştirebilir.

Peki, risk almaya hazır mısın? Zira, Güneş'in Jüpiter ile oluşturduğu üçgen açı, şansı da beraberinde getiriyor. İki seçenek arasında kaldığın her seferde, doğru olanı seçeceksin. Riskli yatırımların dışında, daha fazla kazandıran işleri de dikkatle değerlendirmelisin. Bakarsın, bu pazartesi hayatının ilk günü olur!

Gelelim, Chiron'un hayatına etkisine! Güneş ile etkileşime giren bu asteroid, zihinin uçuk kaçık kararlar almasını sağlayabilir. Bu yüzden hem yüksek riskli işler hem de anlık tutkular gündeminde yer alabilir. Kalbinin sesini dinleyip heyecana odaklanabilirsin. Tutku dolu yakınlaşmalar ile kısa vadeli ilişkilere imza atabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...