14 Ekim Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün sosyal ilişkilerinde değişim yaşanacak. Daha fazla insan ile iletişim kurmak isteyeceğin bir haftaya başlıyorsun. Güneş'in Jüpiter ile oluşturduğu üçgen açı sana, sosyalleşme arzusu ve enerjisi verecek. Güçlü bağlar kurmak ve yeni insanlarla tanışmak sana iyi gelecek.

İş ve özel hayat arasındaki gelgitlere son verecek bu durum, içsel anlamda dengeye ulaşmanı sağlayacak. Fakat Chiron'un etkisi altında hayal kırıklıklarına dikkat et. Zira bugünlerde eski bir ilişkide yaşadığın kırgınlıklar, seni engelleyebilir. Kalbini aşka kapasıysan, artık açmanın zamanı geldi. Yaralanmaktan korkma ve yeni hayata odaklan.

Belki iş değişikliği de iyi bir fikir olabilir. Ne dersin? Yeni insanlarla tanışarak, hayatına renk katabilir, bu sırada başka yollar keşfedebilirsin. Bu aşamada olası iş tekliflerini gözden geçirmeyi unutma. Çünkü iş hayatında konfor alanının dışına çıkarsan, başarılı olabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...