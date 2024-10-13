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14 Ekim Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

14 Ekim Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
13.10.2024 - 19:01

Sosyal hayatınız değişecek. Peki 14 Ekim Pazartesi gününde terazi ve yükselen terazi burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için terazi ve yükselen terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 14 Ekim Pazartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, terazi ve yükselen terazi burcuna ait günlük burç yorumları... 

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün sosyal ilişkilerinde değişim yaşanacak. Daha fazla insan ile iletişim kurmak isteyeceğin bir haftaya başlıyorsun. Güneş'in Jüpiter ile oluşturduğu üçgen açı sana, sosyalleşme arzusu ve enerjisi verecek. Güçlü bağlar kurmak ve yeni insanlarla tanışmak sana iyi gelecek. 

İş ve özel hayat arasındaki gelgitlere son verecek bu durum, içsel anlamda dengeye ulaşmanı sağlayacak. Fakat Chiron'un etkisi altında hayal kırıklıklarına dikkat et. Zira bugünlerde eski bir ilişkide yaşadığın kırgınlıklar, seni engelleyebilir. Kalbini aşka kapasıysan, artık açmanın zamanı geldi. Yaralanmaktan korkma ve yeni hayata odaklan. 

Belki iş değişikliği de iyi bir fikir olabilir. Ne dersin? Yeni insanlarla tanışarak, hayatına renk katabilir, bu sırada başka yollar keşfedebilirsin. Bu aşamada olası iş tekliflerini gözden geçirmeyi unutma. Çünkü iş hayatında konfor alanının dışına çıkarsan, başarılı olabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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