14 Ekim Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün ailevi meselelerde barış sağlanacak. Hane içindeki düzeni sağlamak ve sevdiklerinle arandaki sorunları çözmek için harekete geçeceksin. Hayatının her alanında olduğu gibi özel hayatında da düzen ve disiplin istediğini biliyoruz. Ayrıca, Güneş'in Jüpiter ile oluşturduğu üçgen açı da bu konuda sana cesaret verecek.

Yine de geçmişten gelen ailevi bir yarayı açabilirsin. Endişelenme çünkü bu kez, Chiron'un da desteği ile iyileşmenin ve sevgi bağlarını güçlendirilmenin bir yolunu bulacaksın. Akılcı yöntemlerin ve kurallarının yanında hassas ruhun da devreye girecek. Belki kontrolcülüğün de seni destekleyebilir.

Ailevi meselelere daldığın gün içerisinde iş hayatın da yoğun bir gündeme sahip olacak. Şimdiden söyleyelim, hafta hızlı başlayacak. Elbette sen bu durumu yönetebileceksin, ancak kendine çok fazla yüklenmesen iyi edersin. Her şeyi aynı anda yapmak zorunda olmadığını hatırla. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...