14 Ekim Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün sözcüklerin yaşamını şekillendirebilir. Kendini ifade etmek konusunda her zamankinden hassas ve özenli olabilirsin. Güneş'in Jüpiter ile oluşturduğu üçgen açının etkisiyle kendi kararlarını almak ve hayatını yönetmek isteyeceksin. Bu yüzden çevrendekilere de söylecek bazı sözlerin olacaktır.

Tam da bu noktada dikkatli olmalısın! Çünkü Chiron, özellikle yakın çevrendeki yanlış anlaşılmaları tetikleyebilir. Huzurlu olmak ve özgür alanını korumak için sözlerin gücünden fazlasına odaklanman şart. Dürüstlük ve denge bir hayli önemli. Tabii kendi düzenini inşa ederken sevdiklerinin de desteğini ve rızasını almak istiyorsan.

Hadi biraz da iş konuşalım! Haftanın ilk gününde yaratıcılığını ortaya çıkarman gereken bazı görüşmelere katılabilirsin. Yeni bir deneyim yaşamanın önünü açacak bu görüşmede elinden gelenin en iyisini yapmalısın. Böylece başarının tatmini ile dolacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...