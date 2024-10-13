14 Ekim Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün maddi ve manevi anlamda değişime odaklan. Risk almak istiyorsan bugün tam zamanı! Haftaya korkusuzca başlayarak finansal anlamda güçlü bir zafer elde edebilirsin. Güneş'in Jüpiter ile oluşturduğu üçgen açı sana hemen her anlamda cesaret verecek. Bu sayede paranı iyi yönetmenin dışında işini ve aile hayatını da düzene sokacaksın.

Tam da bu noktada Chiron devreye giriyor. Bu güçlü asteroidin etkisiyle duygusal anlamda güvene ihtiyaç duyacaksın. Sevdiklerinle birlikte olmak sana güç verecek. Belki de uzun zamandır bir araya gelemediğin aile bireyleriyle akşam yemeği organize edebilirsin. Sevdiklerinle keyifli bir sofrada sohbet ederken, bazı sorunları da çözebilirsin.

Gelelim iş hayatına! Kazanmaya ve risk almaya odaklı olduğun gün boyunca, için içine sığmayacak. Harekete geçmek ve bir değişim yaşamak isteyeceksin. İş başvuruları bunun için iyi bir alternatif olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...