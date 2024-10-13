14 Ekim Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün meydana gelecek Güneş'in Jüpiter ile oluşturduğu üçgen açısı, ruhsal bir aydınlanmayı beraberinde getirecek. Kendini daha iyi hissettiğin bir dönem başlıyor. Geçtiğimiz dönemlerin zorlukları geride kalacak. Hayatında yeni bir pencere açılacak. Bu aşamada iç dünyanı genişletip derinleştireceksin. Çünkü yeni bir başlangıç yapmaya hazırsın ve bunu gerçekten çok istiyorsun!

Tam da bu noktada Chiron, geçmişte gömülü olan bir duygusal yaraları açığa çıkartman konusunda seni destekleyecek. Böylece iyileşmenin yanında ilerlemeye de odaklanabilirsin. Resmen küllerinden doğuyorsun. Ruhsal, bedensel ve maddi anlamda kaybettiklerini geri kazanacaksın.

Peki nereden başlayacaksın? Bize sorarsan, en derinden başla. Sağlık açısından yaşadığın sorunların çözümünü bulmak üzeresin. Biten tedavi süreci, gücüne güç katacak. Gerisi ise çorap söküğü gibi gelecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...