14 Ekim Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugünden itibaren finansal açıdan büyüme fırsatı bulacaksın. Güneş'in Jüpiter ile oluşturduğu üçgen açının desteğiyle beklenmedik bir gelir kaynağı elde edebilirsin. Ya da para kazanmanın yeni bir yolunu bulabilirsin. Haftanın ilk gününde fırsatları kaçırmamak için gözünü dört açsan iyi edersin. Kazancının bereketini artıracak girişimlerle refaha kavuşabilirsin.

Öte yandan bugün Chiron'un da etkisini üzerinde hissedeceksin. Maddi anlamda kazanmanı sağlayacak adımların dışında, manevi anlamda da kendine yatırım yapacaksın. Hak ettiğin değeri görmediğin yerlerden uzaklaşacak, etrafındaki kişileri da buna göre seçeceksin.

Tam da bu noktada biraz aşktan söz etmeye ne dersin? Zira romantik ilişkinde değer görmen, sosyal çevrende olduğundan çok daha önemli. Partnerin hafta boyunca senin için çokça uğraşmalı. Ona çok görev düşüyor ama sen de biraz yol gösterebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...