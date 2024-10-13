14 Ekim Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün kişisel inançların güçlenecek. Yüreğinin derinlerinde inandığın ne varsa sana güç ve şifa enerjisi verecek. Bu aşamada kendini keşfetme yolculuğunda büyük bir zafere imza atacaksın. Çünkü içindeki şüphelerden ve endişelerden kurtulacaksın.

Güneş'in Jüpiter ile oluşturduğu üçgen açı, yüreğinin derinlerindeki sesin eskisinden çok daha yüksek sesle çıkmasını sağlayacak. Böyleyece güzellikler seni bulacak. İnandığın mutlulukları yaşamanın zamanı geldi.

Şimdi gerçeke potansiyelini de ortaya çıkarmalısın. Chiron'un yolunu açtığı ve inançlarından güç aldığın bugün, önün bir hayli açık. İlerledikçe yolda neler bulacağını ise biz de merak ediyoruz. Ancak emin olduğumuz bir şey var ki güçlü inançların ve öz güvenin hayatında kıymetli bir yol gösterici olacak. Sen ise hak ettiğin gibi bir yıldız gibi parlayacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...