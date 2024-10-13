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14 Ekim Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

14 Ekim Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
13.10.2024 - 19:01

Düğümler çözülecek. Peki 14 Ekim Pazartesi gününde akrep ve yükselen akrep burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için akrep ve yükselen akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 14 Ekim Pazartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, akrep ve yükselen akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün iş hayatındaki düğümler çözülecek. Özellikle risk aldığın ve bir süredir tedirginlikle beklediğin yatırımlar ya da girişimler varsa, şansın dönüyor. Güneş'in Jüpiter ile oluşturduğu üçgen açıyla birlikte finansal bir büyüme de seni bekliyor. Gücüne güç katmaya hazır ol! 

Kariyer planlarını biraz aha yükseğe çıkarmaya ne dersin? Yapabileceğinin en iyisini yap ki beklediğin karşılığı ve hak ettiğin gücü elde et. Bunun için maaşlı bir çalışansan, görünür olmaya dikkat et. Önemli projelerde sorumluluk al. Kendi işini kuruyor ya da yönetiyorsan, lider ol! Bu sayede saygınlığını artırabilir, girişimlerine de hız kazandırabilirsin. 

Tüm bunların dışında zaman zaman birtakım sağlık sorunları da gündeme gelebilir. Kendine özen göster. Ve Chiron'un şifalı enerjisine inan. Fiziksel ve bedensel anlamda iyileştiğini hissedeceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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