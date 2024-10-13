14 Ekim Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün iş hayatındaki düğümler çözülecek. Özellikle risk aldığın ve bir süredir tedirginlikle beklediğin yatırımlar ya da girişimler varsa, şansın dönüyor. Güneş'in Jüpiter ile oluşturduğu üçgen açıyla birlikte finansal bir büyüme de seni bekliyor. Gücüne güç katmaya hazır ol!

Kariyer planlarını biraz aha yükseğe çıkarmaya ne dersin? Yapabileceğinin en iyisini yap ki beklediğin karşılığı ve hak ettiğin gücü elde et. Bunun için maaşlı bir çalışansan, görünür olmaya dikkat et. Önemli projelerde sorumluluk al. Kendi işini kuruyor ya da yönetiyorsan, lider ol! Bu sayede saygınlığını artırabilir, girişimlerine de hız kazandırabilirsin.

Tüm bunların dışında zaman zaman birtakım sağlık sorunları da gündeme gelebilir. Kendine özen göster. Ve Chiron'un şifalı enerjisine inan. Fiziksel ve bedensel anlamda iyileştiğini hissedeceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...