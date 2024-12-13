14 Aralık Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün rekabet duygundan ve hırlarından arınmış gibisin! Her zamanki ısrarcılığın ve istekli kişiliğin sanki bir adım geri gidecek. Mücadele etmeyi bırakacaksın... Hatta biraz söylenmeye ve isyana da odaklanabilirsin! Bu halin herkesi şaşırtacak.

İş bitirici, hızlı ve pratik kişiliğinin önüne geçen isyanların, seni de yoracak. Motivasyonunu düşüren retro, bunu bilerek hareket etsen iyi edersin. Zira senin kadar rekabetçi ve tutkulu birini pes etmiş görmek bizi de üzer. Gerçi gerektiğinde ayağa kalkarsın, ama yine de yavaşlama deriz. Özellikle de yıl bitmek üzereyken.

Üzerindeki yükler ağır gelse dahi bugün pes etmenin hiç sırası değil. Hafta sonunu iş görüşmeleri, yatırımcı toplantıları ve proje çalışmaları ile geçir. Zira şimdi hazırlanırsan, yeni haftada kısmet ayağına kadar gelecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...