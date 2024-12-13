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14 Aralık Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

14 Aralık Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
13.12.2024 - 19:01

Hırslarınızdan arınacaksınız! Peki 14 Aralık Cumartesi gününde akrep ve yükselen akrep burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için akrep ve yükselen akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 14 Aralık Cumartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, akrep ve yükselen akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün rekabet duygundan ve hırlarından arınmış gibisin! Her zamanki ısrarcılığın ve istekli kişiliğin sanki bir adım geri gidecek. Mücadele etmeyi bırakacaksın... Hatta biraz söylenmeye ve isyana da odaklanabilirsin! Bu halin herkesi şaşırtacak. 

İş bitirici, hızlı ve pratik kişiliğinin önüne geçen isyanların, seni de yoracak. Motivasyonunu düşüren retro, bunu bilerek hareket etsen iyi edersin. Zira senin kadar rekabetçi ve tutkulu birini pes etmiş görmek bizi de üzer. Gerçi gerektiğinde ayağa kalkarsın, ama yine de yavaşlama deriz. Özellikle de yıl bitmek üzereyken. 

Üzerindeki yükler ağır gelse dahi bugün pes etmenin hiç sırası değil. Hafta sonunu iş görüşmeleri, yatırımcı toplantıları ve proje çalışmaları ile geçir. Zira şimdi hazırlanırsan, yeni haftada kısmet ayağına kadar gelecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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