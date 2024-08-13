14 Ağustos Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün kendini güçlü ve özgür hissedeceksin. Sınırlarını aşmış ve zinciri kırmış gibisin... Zorluklar karşısında zafer elde etmeye de hazır olsan iyi edersin. Çünkü Jüpiter yaşam enerjini taçlandıracak. Sana bağımsızlığını verecek olan bu güçlü gezegen yeniliklerin de habercisi olacak. Ne diyelim, özgürlük için maceraya atılmanın zamanı gelmiş.

Bugünden itibaren özgürleşmek için büyümeye, büyümek için özgürleşmeye ihtiyacın olduğunu düşünebilirsin. Seni besleyen duyguları ön plana çıkararak ilerlemenin önünü açabilirsin. Yeteneklerin ve bilgin sayesinde istediğin gücü de elde edebilirsin. Sınırlarını aşmayı göze aldığında elde ettiklerine sen bile inanamayacaksın.

Kendi yolunu çizmeye hazır olan Terazi burçları için iş ve aşk hayatında da yeni bir dönem başlayacak. Mesela aşk hayatında farklılıkları gözetmeksizin tutkularının peşinden koşabilirsin. İş hayatında ise baskıdan kurtulup kendi stratejilerini belirleyebilirsin. Tüm bunlar senin için gerçek bir reform olabilir. Bol şans. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...