13 Şubat Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün duygusal anlamda kayıp yaşayabilirsin. Eskilere veda edip geleceğe odaklanma fırsatı seni bekliyor. Geçmişin yüklerinden, aile ve sosyal travmalardan arınarak yenilenebilirsin. Dahada önemlisi kendini her zamankinden çok daha iyi hissedebilir, huzur bulabilirsin. Çünkü sadece kendine odaklanacağın bir dönem başlıyor!

Bugünden itibaren daha az duygusal ve daha fazla stratejik davranabilirsin. Kendini korumak için sevdiklerinle dahi arana mesafe koyabilirsin. İşte bu yara almanı engelleyecektir. Ayrıca eskileri unutmanı da sağlayacak yeniliklere neden olacaktır.

Tüm bunların yanında yeni bir iş kurmayı ve ortaklık görüşmelerini de değerlendir deriz. Para kazanacağın işlere imza atmak için harika bir gün! Hatta geçmişte para kaybettiysen ya da hakkını alamadığın bir iş olduysa, bugün hakkını alabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...