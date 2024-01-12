13 Ocak Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün adli konular beklenmedik bir şekilde önüne çıkabilir. Gecikmiş bir kararın veya dilekçenin bir anda karşınıza çıkması sizi şaşırtabilir. Hafta sonu olmasına rağmen elinize ulaşan tebliğ, karar veya dava dosyası biraz canınızı sıkabilir. Fakat size iyi bir haberimiz var! Bu süreç olumlu sonuçlanmak üzere.

Yakın çevrenizde yer alan bir arkadaşınız ya da arkadaşınızın bağlantıları sayesinde işler yoluna girecek. Muhtemelen uzun zamandır kapanmasını beklediğiniz bu dosya artık kapanıyor. Bu olumlu gelişmeler neticesinde üzerinizden pek çok yük gidecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...