13 Nisan Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün Plüton, Oğlak burcunda geri harekete geçiyor ve bu durum sana geçmişin kapılarını aralıyor. Unuttuğun, üzerini örttüğün, belki de yüzleşmekten kaçındığın konular, bir bir karşına çıkabilir. Ayrılık konuşması zihninde tekrar tekrar canlanabilir, keşkeler ve akademik pişmanlıklar ile geç kalmışlıklar gündeminde yer alabilir.

İlk olarak aşk hayatına baktığımızda, bugün sıradan ilişkiler seni tatmin etmeyecek gibi görünüyor. Derin duygusal bağlantılar, ruh eşi arayışları gündeme gelebilir. Eski aşklar, eski ilişkiler belki de bir kez daha değerlendirilmek için karşına çıkabilir. Anlaşılan bazı duygular, tutkularının çok ötesinde yüreğinde gizli kalmış ve şimdi kalbini sızlatıyor.

Kariyer hayatında ise, bu dönemde önemli ve belirleyici dönüşümler yaşanabilir. Krizleri fırsata çevirme yeteneğini kullanarak, iş hayatında belki de yeni bir sayfa açabilirsin. Güçlü ve kararlı kişiliğinle, bu dönemi en iyi şekilde değerlendireceğine eminiz. Akademik anlamda alacağın kararlar da iş yaşamında ilerlemenin ve gelişimin önünü açacaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...