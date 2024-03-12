13 Mart Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün ikili iletişimlerde bir takım anlaşmazlıklar yaşayabilirsin. Özellikle dominant kadın karakterlerle aradan gerginlik olabilir. Ağız dalaşına girmekten kaçın! Bugün gökyüzü, Akrep burçlarının baskın karakteri ile mücadelenin sert olacağına işaret ediyor. Özellikle kariyer ve iş konularında sözü geçen, otorite ve güç sahibi kişi olmak için hazırsın. Bu da seni hiçbir şeyin durduramayacağına işaret ediyor.

İşte tam da bu noktada, patron çalışan ya da ortaklık ilişkilerinde yaşayabileceğin sorunlar göze çarpıyor. Mücadelende dikkatli olman gerektiğini söylemeliyiz! Girdiğin bu savaşın kazananı olmayabilir. Daha fazla olmak yerine kendi sınırlarını çizmek daha çok işine yarayabilir. Elde etmek istediğin gücü ise daha sakin adımlarla ve planlı bir şekilde kısa zamanda ulaşabilirsin. Seni engelleyen kişi sen olma! Hırsın, aşırıya kaçan arzuların ya da öfken güç dengesini aleyhine çevirme. Sana bugün için bolca sabır dileyelim. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...