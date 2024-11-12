13 Kasım Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugünden itibaren hayatında çok fazla sorumluluk alman gerekebilir. Özellikle romantik ilişkilerde ve ortaklıklarda, zorlukları aşan taraf sen olmalısın. Karşı tarafa güven veren ve dengeyi sağlayan kişi olmak konusunda bir hayli çaba sarf edeceksin. Bu aşamada değer yargılarını ön planda tutmalı ve kişisel sınırlarını korumalısın.

Zira, Mars ile Plüton'un Oğlak burcundaki kavuşumu sorumlulukların dışında bağlılıklarını da yeniden şekillendirdiğin bir dönemin habercisi. Bu yüzden gerektiğinde geri adım atmayı bilmelisin. İlişkiyi dengede tutmak sadece senin görevin değil, bunu da unutmamalısın. Aksi takdirde düşündüğünden çok daha kısa sürede yorulacak ve tahmin ettiğinden çok daha fazla yıpranacaksın.

Hem maddi hem manevi anlamda beklentilerini sıralamaya ne dersin? Bu sayede ilişkilerindeki dinamikleri ve kişisel pozisyonda da belirlemen kolaylaşabilir. Açıkçası bu kavuşumdan, omuzlarında kaldırabileceğinden fazla yük ve gözünde yaş ile ayrılmanı istemiyoruz. Belki bu aralar olayları daha az ciddiye almak da iyi bir yol olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...