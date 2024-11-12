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13 Kasım İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

13 Kasım İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
12.11.2024 - 19:01

Onunla huzur bulmaya ihtiyacınız var! Peki 13 Kasım Çarşamba gününde ikizler ve yükselen ikizler burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için ikizler ve yükselen ikizler burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 13 Kasım Çarşamba günün nasıl geçecek?  

İşte, ikizler ve yükselen ikizler burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün derin karmik enerjilere kapılabilirsin. Bugüne dek yüzeyde kalmış bağlılıklarını yeniden gözden geçirebilirsin. Bu aşamada ilişkilerinin üzerine de düşünmek isteyebilirsin. Birlikteyken huzur bulmak, artık senin için her zamankinden çok daha önemli olacak. 

Mars ile Plüton'un Oğlak burcundaki kavuşumu, ikili ilişkilerin dışında aşka bakış açını da değiştirecek. Sevilmekten çok daha fazlasını isteyeceksin... Önemsenmeyi, hatta karşı tarafın ilk önceliği olmayı ve ve biraz da şımartılmayı bekleyeceksin. Fakat eğer bekarsan, o zaman gerçek aşkın peşine düşebilirsin. Tabii bunun için acele etmemelisin. Zamanı geldiğinde onun seni bulacağını bilmelisin! 

Hadi biraz da paradan söz edelim. Bu aralar finansal yatırımlarını kontrol ederken iş birliği yapabilirsin. Ekonomik düzenini kurmak konusunda belki de ilk kez bir yabancıya güveneceksin. Bu aşamada ortak kaynakların yönetilmesi, aile şirketi ya da mirasının paylaşılması da gündeminde yer alabilir. Maddi konularda karar verirken dikkat etmen gereken tek şey ise büyük riskler almamak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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