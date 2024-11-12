13 Kasım Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün ufkunu genişletecek adımları atacaksın. Mars ile Plüton'un Oğlak burcunda kavuşumunun güçlü enerjisi altında, hayata bakış açın değişecek. Tam da bu noktadan belki de bir süredir uzaklaştığın eğitim ve kişisel gelişim süreçlerine yeniden odaklanacaksın.

Hatta eğitim süreçlerine dair önemli kararlar verecek ve hızla harekete geçeceksin. Bu aşamada şehir ya da ülke değiştirmen gerekebilir. Katıldığın eğitim programı kapsamında yoğun bir çalışma sürecine girebilir ve kararlılıkla ilerleme sağlayabilirsin. Görünen o ki hedefini çok net bir şekilde belirleyeceksin. Açıkçası bu sayede başarılı olacaksın

Plüton, ruhsal anlamda da seni etkisi altına alacak. İçsel bir dönüşüm yaşamanı sağlayacak tüm bu enerjiler sayesinde peş peşe radikal kararlar vereceksin. Günlük rutinlerini, alıştığın düzenini ve standartlarını değiştirmeye hazır ol. Yıktığın kalıplar sayesinde adeta yeniden doğacak, gücüne güç katacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...