13 Kasım Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün yaratıcı projelere odaklanacaksın. İlham kaynağını bulmuş gibi görünüyorsun. Dahası başarı konusundaki iddianı ve cesaretini ortaya çıkartmış olmalısın. Tam da bu noktada seni destekleyen iki güçlü gezegenin Oğlak burcunda konumlandığını bilmelisin! Zira bu astrolojik etkileşim sana gücü ve başarıyı bir arada getirecek.

Mars ile Plüton'un Oğlak burcundaki kavuşumu sırasında, çözülemeyen denklemleri çözeceksin. Sorunların kaynağına inmenin bir yolunu bulacaksın. Herkesin odaklandığından farklı bir şeye baktığın kesin. Detayların yanı sıra büyük resme de odaklanmayı unutma. Çünkü bu sayede sorunu çözmenin ötesinde fark da yaratabilirsin.

Hadi biraz da aşktan söz edelim! Derin duygulara kapılamamanın sebebi olan geçmiş yaraların iyileşecek. Sen istediğin anda ya eski defterler yeniden açılacak ya da tamamen yeni bir sayfa açacaksın. Seçtiğin yolda mutluluk olduğuna eminiz. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...