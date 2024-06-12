13 Haziran Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün bütçe planlaması ve maddi hesaplamalar gündeminde yer alabilir. Güneş ile Chiron atmışlığının etkisi altında olduğun bugünden itibaren borçların ödenmesinin, hesapların kapanmasının zamanı geldi! Zira bu sıralar, öz kaynaklarını tek başına yöneterek ve finansal düzeni sağlayarak stresten kurtulmak isteyebilirsin. Bunun için belirli masraf kalemlerini hayatından çıkarmalısın. Ortaklıkların sonu geliyor olabilir!

Özellikle eski eş veya dostlarla yapılan işlerde ayrılık kararı alabilirsin. Bu sayede kendine yeni bir sayfa açmalı ve istediğin düzeni kurmalısın. Nafaka anlaşmaları, mal paylaşımları ve aile işinden ayrılmak gibi konular gündeminde yer alabilir. Çok düşünerek karar vermeli, attığın her adımda geleceğini ve maddi çıkarlarını göz etmelisin.

Tüm bu süreçte yardım alacağın kişiler kardeşlerin olabilir. Onlarla birlikte mevcut düzeni değiştirmek aile bağlarınızı da güçlendirebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...