13 Eylül Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün hane içine odaklanacaksın. Ailen ve sevdiklerin için her zamankinden çok daha fazla sorumluluk alacağın bir dönem başlıyor. Ay'ın güçlü etkisi altında evdeki düzeni sağlayan kişi sen olabilirsin. Aile bireyleri arasındaki dengesizlik ve uyumsuzluk, sayende son bulacak. Çünkü tüm sevdiklerini bir araya getirecek güçlü bir enerji ile disiplini sağlamaya odaklanacaksın.

Tam da bu noktada aile içindeki ilişkilerde duygusal anlamda mesafelere dikkat etmelisin. Sevdiklerine karşı objektif yaklaşmak için biraz da uzaklaşmış olabilirsin. Kabul edelim, söz konusu aile olduğunda zorlu olaylara karşı mantıklı ve soğukkanlı yaklaşımlar sergilemek işine yarayacaktır. Ancak bu durumun seni çok yoracağına eminiz. İşler rayına oturduğunda, en büyük hasarı alan taraf sen olacaksın.

Yani bu dönem senin için biraz güç geçecek. Bu nedenle herkesin iyiliğini düşünürken, kendini unutmamak konusunda net olmalısın. İş hayatında da benzer bir misyon üstlenerek üstlerinle arandaki köprüleri yıkabilirsin. Hakkaniyetli olmak ve herkesin hak ettiğini sağlamak önemli. Fakat finansal özgürlüğün ve istikrarın için katlandığın zorlukları da unutma deriz. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...