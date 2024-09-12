13 Eylül Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün kendini affetmekle güne başlamalısın. İçsel anlamda önemli bir temizlik ve arınma sürecine gireceksin. Bu dönemde geçmişte yaptığın bazı hatalarla yüzleşebilir, tozlu raf sünger çekmeyi başarabilirsin. Yenilenerek güçleneceğin bazı gelişmeler peşi sıra yaşanacak. Peki sen buna fırsat verecek misin?

İşte tam da bu noktada yüklerinden kurtulman için harekete geçmelisin. Belki bir süreliğine hiç dünyadan çekilmek isteyebilirsin. Ruhsal ve psikolojik anlamda sağlığına iyi gelecek aktivitelere yönelebilirsin. Bir süre kendi kendine kalıp meditasyon ve yoga gibi ruhani çalışmalarla vakit harcayabilirsin. Bütün bu adımları attıktan sonra yeni bir maceraya atılmaya hazır olacaksın. Hem özel hayatında hem de iş hayatında yenilenme fırsatı bulacaksın. Çünkü yeniden risk almaya ve yürümeye heyecanlı bir şekilde yaklaşacaksın.

Hayatının önceki evrelerine veda ettikten sonra iş değişikliği ve adres değişikliğini de konuşuyor olabiliriz. Yenilenmek ve eskisinden çok daha güçlü olmak için her yolu deneyeceğine eminiz. Açıkçası bunun için yolunun açık olduğunu da bilmelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...