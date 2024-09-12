13 Eylül Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün sosyal ilişkilerini gözden geçirmek isteyebilirsin. Zira Ay'ın etkisi altında sosyal çevrende her zamankinden çok daha seçici olabilirsin. Seni gerçekten destekleyen insanlarla bağlantı kurmayı tercih edip, enerjini tüketen insanlardan uzaklaşabilirsin. Bu aşamada sana değer verdiğin kişilerin yanında kendini huzurlu hissedeceksin. Tabii bu huzuru ve mutluluğu karşı tarafa da hissettireceksin.

İşte tam da bu noktada ilişkilerinde yaşadığın gerilimin bedeli de ağır olacak. Sanıyoruz sana zarar veren kişiler ya da bunu deneyenler, yakın bir zamanda pişman olacak. Duygularının incitilmesine ve adaletsizliğe taviz vermeyeceksin. Kendi kıymetini bilerek hareket etmek sana güç verecektir!

Bu arada geleceğe yönelik hedeflerinden de konuşsak iyi olur. Kendi belirlediğin bir ekip ile yeni bir işe başlayabilirsin. Uzun vadeli hedeflerine hızlı bir şekilde yaklaşacağın başarılarla dolu bir süreç seni bekliyor. Bu nedenle grup çalışmalarında lider oluyor üstlenerek hızlı hareket etmelisin, bizden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...