13 Ekim Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün manipülatif etkilerden kurtulacaksın! Birinin sözleri ya da tavırları ile seni etkilemesi pek de kolay olmayacak. Çünkü Plüton'un ileri hareketi, hayatındaki güç dengesini yeniden kurmanı sağlayacak. Biraz dediğim dedik ve kararlı bir tutum sergileyeceksin. Kendinden emin bir tavırla kimseye fırsat vermeden istediğini yapacaksın.

Bu durum iş hayatında öne çıkmanı sağlayabilir. Bir anda fark yaratabilir, dikkat çekebilirsin. Göz önünde olmaya da alışsan iyi edersin. Zira uzunca bir süre, başarılarından söz edeceğiz. Kendine güvenerek insiyatif alıp işinin kontrolünü sağlarsan, maddi anlamda da güçleneceksin.

Bolca güçlenmekten söz ettik değil mi? Bu aşamada biraz da romantik dünyadan söz edelim! Merkür'ün Akrep burcunda olması, ailenin büyüyeceği anlamına geliyor. Sevgi dolu bir haberle mutluluğa 'evet' demelisin. Evlenme teklifi ya da bir bebek tüm hayatını değiştirebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...