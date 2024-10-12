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13 Ekim Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

13 Ekim Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
12.10.2024 - 19:01

Kontrol sizde! Peki 13 Ekim Pazar gününde yengeç ve yükselen yengeç burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için yengeç ve yükselen yengeç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 13 Ekim Pazar günün nasıl geçecek?  

İşte, yengeç ve yükselen yengeç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün manipülatif etkilerden kurtulacaksın! Birinin sözleri ya da tavırları ile seni etkilemesi pek de kolay olmayacak. Çünkü Plüton'un ileri hareketi, hayatındaki güç dengesini yeniden kurmanı sağlayacak. Biraz dediğim dedik ve kararlı bir tutum sergileyeceksin. Kendinden emin bir tavırla kimseye fırsat vermeden istediğini yapacaksın. 

Bu durum iş hayatında öne çıkmanı sağlayabilir. Bir anda fark yaratabilir, dikkat çekebilirsin. Göz önünde olmaya da alışsan iyi edersin. Zira uzunca bir süre, başarılarından söz edeceğiz. Kendine güvenerek insiyatif alıp işinin kontrolünü sağlarsan, maddi anlamda da güçleneceksin. 

Bolca güçlenmekten söz ettik değil mi? Bu aşamada biraz da romantik dünyadan söz edelim! Merkür'ün Akrep burcunda olması, ailenin büyüyeceği anlamına geliyor. Sevgi dolu bir haberle mutluluğa 'evet' demelisin. Evlenme teklifi ya da bir bebek tüm hayatını değiştirebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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