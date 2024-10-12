13 Ekim Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün duygusal anlamda bağımsızlığını ilan edeceksin! Ruhsal anlamda dengeyi bulacak, yönünü belirleyeceksin. Belki de bu dönemde dengeyi bulmak için bazı konularda düzeni bozman gerektiğini fark edeceksin! Bu konuda en büyük desteğin ise Plüton'un ileri hareketi olacak. Özellikle ailevi konularda gizli kalmış geç kalmış mücadelelerin ile zamanı yakalayabilirsin!

Kendi hayatını kurmak için ideal bir güne başlıyorsun! Duygularını kontrol edersen, ilişkilerini ve profesyonel hayatını da başarıya götürebilirsin. Gücüne güç katmaya hazır ol. Şimdi bir yıldız gibi parlayacaksın ve hiç kimse bunun önüne geçemeyecek.

Manevi konularda kendin için attığın her adım sana cesaret verecek. Ailen, partnerin ya da çocukların... fark etmeksizin önceliklerini yeniden gözden geçirecek ve değerini ortaya koyacaksın. Merkür'ün Akrep burcundaki konumu sayesinde maddi anlamda da kazanabilirsin. Fakat risk almamalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...