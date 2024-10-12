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13 Ekim Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

13 Ekim Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
12.10.2024 - 19:01

Bağımsızlığınızı ilan edin! Peki 13 Ekim Pazar gününde terazi ve yükselen terazi burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için terazi ve yükselen terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 13 Ekim Pazar günün nasıl geçecek?  

İşte, terazi ve yükselen terazi burcuna ait günlük burç yorumları... 

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün duygusal anlamda bağımsızlığını ilan edeceksin! Ruhsal anlamda dengeyi bulacak, yönünü belirleyeceksin. Belki de bu dönemde dengeyi bulmak için bazı konularda düzeni bozman gerektiğini fark edeceksin! Bu konuda en büyük desteğin ise Plüton'un ileri hareketi olacak. Özellikle ailevi konularda gizli kalmış geç kalmış mücadelelerin ile zamanı yakalayabilirsin! 

Kendi hayatını kurmak için ideal bir güne başlıyorsun! Duygularını kontrol edersen, ilişkilerini ve profesyonel hayatını da başarıya götürebilirsin. Gücüne güç katmaya hazır ol. Şimdi bir yıldız gibi parlayacaksın ve hiç kimse bunun önüne geçemeyecek.

Manevi konularda kendin için attığın her adım sana cesaret verecek. Ailen, partnerin ya da çocukların... fark etmeksizin önceliklerini yeniden gözden geçirecek ve değerini ortaya koyacaksın. Merkür'ün Akrep burcundaki konumu sayesinde maddi anlamda da kazanabilirsin. Fakat risk almamalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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