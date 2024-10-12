13 Ekim Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün her şeyi kontrol etmek isteyeceksin. Uzun zamandır beklediğin ancak ertelemek zorunda kaldığın girişimler için harekete geçeceksin. Çünkü Plüton'un ileri hareketi, senin için finansal anlamda güçlenme ve kontrol kazanma fırsatları olacak.

İşte tam da bu noktada özellikle de maddi konularda risk alma isteğin artabilir. Daha fazlası gündeminde yer alacak! Kesin ve net bir şekilde hareket edecek, istediğini elde etmeden de durmayacaksın. Zira gün içerisinde bir de Merkür'ün Akrep burcunda konumlanması, adeta tutkularını körükleyecek.

Tutkular demişken, aşktan söz etmemek de olmaz. Partnerinle derin konuşmalara, güçlü yakınlaşmalara ve sevgi bağlarına hazır ol. Birlikteliğinde yeni bir dönem başlıyor, aşktan başın dönecek desek yeridir! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...