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13 Ekim Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

13 Ekim Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
12.10.2024 - 19:01

Her şeyi kontrol edebilirsiniz! Peki 13 Ekim Pazar gününde boğa ve yükselen boğa burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için boğa ve yükselen boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 13 Ekim Pazar günün nasıl geçecek?  

İşte, boğa ve yükselen boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün her şeyi kontrol etmek isteyeceksin. Uzun zamandır beklediğin ancak ertelemek zorunda kaldığın girişimler için harekete geçeceksin. Çünkü Plüton'un ileri hareketi, senin için finansal anlamda güçlenme ve kontrol kazanma fırsatları olacak. 

İşte tam da bu noktada özellikle de maddi konularda risk alma isteğin artabilir. Daha fazlası gündeminde yer alacak! Kesin ve net bir şekilde hareket edecek, istediğini elde etmeden de durmayacaksın. Zira gün içerisinde bir de Merkür'ün Akrep burcunda konumlanması, adeta tutkularını körükleyecek. 

Tutkular demişken, aşktan söz etmemek de olmaz. Partnerinle derin konuşmalara, güçlü yakınlaşmalara ve sevgi bağlarına hazır ol. Birlikteliğinde yeni bir dönem başlıyor, aşktan başın dönecek desek yeridir! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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