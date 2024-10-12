13 Ekim Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün derinlerde birikmiş tüm duygusal yüklerden kurtulmaya hazırsın! Plüton'un ileri hareketi, seni içsel dönüşüme zorluyor. Fakat bu durum eskisinden daha güçlü olmanı sağlayacak. Yüklerinden arındıkça, kendini daha güçlü ve kararlı hissedeceksin!

İşte tam da bu noktada iş hayatın başta olmak üzere pek çok konuda kararlar alacaksın. Duygusal anlamda bağlılık hissettiğin iş yerinden uzaklaşabilirsin. Çünkü önceliğin kendi çıkarların olacak. Kendi hayatını sağlam temeller ve güçlenmek üzerine inşa edebilirsin.

Öte yandan bu dönemi manevi anlamda da güçlenmek için kullanmalısın. Sınırlarını keskinleştirmeli, Merkür senin burcuna geçerken net olmalısın! Hayat senin hayatın. Onu en iyi şekilde değerlendirmelisin. Ancak bu sayede mutlu olabilirsin. Kalbinin sesini dinle, aşkı da bulacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...