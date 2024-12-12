13 Aralık Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün güven duygusuna odaklanacaksın! Ay'ın gökyüzündeki etkisi seni etrafındaki insanlarla derin bağlar kurmaya teşvik edecek. Aslında bu hayatını dengeye sokacak yegane konu olacak. Zira, ilişkilerinde alma verme dengesini sağlayacaksın.

İnsanlara fazla değer vermekten, hayatının merkezine başkalarını oturtmaktan ve düzeni bir başkası için bozmaktan vazgeçeceksin. Kim seni ne kadar önemser ise sen de bu derecede karşılığını vereceksin. Böylece kendine daha fazla zaman ayıracak, hayatına odaklanacaksın. Sağlığına, mutluluğuna ve iş hayatına gereğince vakit ayıracaksın.

Göreceksin, bugünden sonra yaşantın daha verimli bir hale gelecek! Kendini özgür de hissedeceksin. Güven duygun pekişecek, bu sayede kiminle nasıl bir ilişki kurmak istediğine de karar vereceksin. Kimse sınırlarını ihlal edemeyecek en sevdiklerinden işverenlerine herkes sınırını bilecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...