13 Aralık Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün derin düşüncelere dalacaksın. Zihnin yoğun düşünceler ve duygularla dolup taşacak... Aklın, kalbinin sesini dinleyecek! Tam da bu noktada biraz huzur bulmak için yola çıkabilirsin.

Yanında kimin olmasını istersin? Bize soracak olursan, gerçek aşkını da yanına alıp bir yolculuğa çıkabilirsin. Birkaç günlük tatil, aklın ile kalbin arasındaki dengenin kurulmasını sağlayabilir. Ay'ın etkisinde olduğun bu dönemde tatlı kaçamaklar tutkularını da canlandırabilir. Görünen o ki özellikle günün ikinci yarısından sonra aşkla dolacaksın.

Bugün senin için bir de uyarımız var. Kalbinle kararlar alıp pişman olmamak adına para yönetimi ve finansal kararları bir süre ertelesen iyi edersin. En azından risk almadan güvenli bölgende kalmayı tercih etmelisin. İşler rayında ilerlerken, heyecan aramaya şimdilik lüzum yok! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...