13 Ağustos Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün çıtayı biraz daha yukarı çıkarabilirsin! Hayattan beklentilerinin artmasına neden olacak Venüs, Mars kavuşumu ufkunu da açacaktır. Bu dönemde hedeflerini yükseltmek, kazancının ve başarılarının artmasını da sağlayacaktır. İşte tam da bu noktada kariyerine odaklanmalısın. Elinden gelen tüm çabayı ortaya koyarak uzun vadeli hedeflerine kısa zamanda ulaşmayı deneyebilirsin. Fakat mükemmel olma baskısını ve misyonunu üzerine yüklememelisin. Gerekeni yaptıktan sonra biraz da akışa bırakmak gerekebilir.

Tüm bunların yanında başarının tek odanın olmaması gereken bir dönemdesin. İki güçlü gezegen arasındaki kavuşum enerjisi erken mutlulukların habercisi olabilir. Hiç beklemediğin bir anda kavuşma yaşayabilirsin. Özellikle de uzak mesafeden yürütülen ilişkilerde bu enerji aşkın habercisi olabilir. Kısacası kendini romantizme bırakmanın da zamanı geldi.

Aşkın enerjisiyle dolup taşarken yeni maceraları da atılmak isteyebilirsin. Bekar Boğa burçları için heyecanlı karşılaşmalardan söz edebiliriz. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...