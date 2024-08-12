Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Astroloji
Aslan Burcu
13 Ağustos Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

13 Ağustos Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
12.08.2024 - 19:01

İçinizden geldiği gibi... Peki, 13 Ağustos Salı gününde aslan ve yükselen aslan burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için aslan ve yükselen aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 13 Ağustos Salı günün nasıl geçecek?  

İşte, aslan ve yükselen aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün ruhunu açabilirsin! Mars ile Venüs'ün kavuşum enerjisi altında içinden geleni söyleyebilir ve yapabilirsin. Özellikle yakın çevrendeki pek çok kişi kırmamak için söylemekten hatta düşünmekten vazgeçtiğini birçok şeyi masaya yatırabilirsin. Kendini baskıdan, zincirlerinden ve yüklerinden kurtulmuş hissedeceksin. Çünkü içinde kalan her şeyi dışarı vuracaksın. 

Tam da bu noktada özellikle romantik ilişkilerinde birtakım dönüm noktalarından geçebilirsin. Seni harekete geçiren enerji partnerine de etki ederse aranızdaki tartışmalar büyüyebilir. Tabii bu durum gerçeklerin su yüzüne çıkmasına ve sorunların çözülmesine de zemin hazırlayabilir. Bu aşamada, partnerine ona olan sevgini ve tutkunu da göstermeyi unutma. 

Gelelim iş hayatına! Hemen her konuda bu derece net ve farkında olduğun bugün, iş yerinde de sınırları aşabilirsin. İstediğini elde etmek için harekete geçerek her türlü rekabete hazır olabilirsin. Bugün kazanan taraf olacağına eminiz. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın