13 Ağustos Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün ruhunu açabilirsin! Mars ile Venüs'ün kavuşum enerjisi altında içinden geleni söyleyebilir ve yapabilirsin. Özellikle yakın çevrendeki pek çok kişi kırmamak için söylemekten hatta düşünmekten vazgeçtiğini birçok şeyi masaya yatırabilirsin. Kendini baskıdan, zincirlerinden ve yüklerinden kurtulmuş hissedeceksin. Çünkü içinde kalan her şeyi dışarı vuracaksın.

Tam da bu noktada özellikle romantik ilişkilerinde birtakım dönüm noktalarından geçebilirsin. Seni harekete geçiren enerji partnerine de etki ederse aranızdaki tartışmalar büyüyebilir. Tabii bu durum gerçeklerin su yüzüne çıkmasına ve sorunların çözülmesine de zemin hazırlayabilir. Bu aşamada, partnerine ona olan sevgini ve tutkunu da göstermeyi unutma.

Gelelim iş hayatına! Hemen her konuda bu derece net ve farkında olduğun bugün, iş yerinde de sınırları aşabilirsin. İstediğini elde etmek için harekete geçerek her türlü rekabete hazır olabilirsin. Bugün kazanan taraf olacağına eminiz. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...