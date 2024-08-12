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13 Ağustos Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

13 Ağustos Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
12.08.2024 - 19:01

Özgürlüğünüz ve bağımsızlığınız için harekete geçin. Peki, 13 Ağustos Salı gününde akrep ve yükselen akrep burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için akrep ve yükselen akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 13 Ağustos Salı günün nasıl geçecek?  

İşte, akrep ve yükselen akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün her zamankinden çok daha fazla kişisel alana ihtiyaç duyabilirsin. Tam da bu noktada özellikle yakın çevrene sınırlarını bildirebilirsin. Özgürlüğünü kısıtladığını hissettiğin ya da baskısına maruz kaldığın kişilerden hızla uzaklaşabilirsin. Mars ile Venüs kavuşumu seni bu konuda desteklerken aile bağlarını da yeniden gözden geçirmek isteyebilirsin. Hayatını işgal eden ve seni olumsuz etkileyen kişinin kim olduğunu düşünmeksizin hareket etme cesaretine sahip olacaksın.

Bu dönemde sevdiklerinin sadakatini ve güvenilirliğini de sınayabilirsin. İlişkilerini mantığın ile değil duygularınla yönettiğin bir süreç içerisindesin. Dikkatli ol, bazı endişeler ve kuruntular ilişkinde soğukluğa neden olabilir. Partnerin ile aran açılabilir. 

Gelelim iş hayatına! Duygularının ön plana çıkması ile kariyer planlarını daha hassas bir şekilde yapabilirsin. Kazanmak kadar mutlu olmaya da önem vereceksin. Yapmaktan keyif aldığın işlere yönelerek beklenmedik ve yeni başlangıçlarda yapabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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