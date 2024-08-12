13 Ağustos Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün her zamankinden çok daha fazla kişisel alana ihtiyaç duyabilirsin. Tam da bu noktada özellikle yakın çevrene sınırlarını bildirebilirsin. Özgürlüğünü kısıtladığını hissettiğin ya da baskısına maruz kaldığın kişilerden hızla uzaklaşabilirsin. Mars ile Venüs kavuşumu seni bu konuda desteklerken aile bağlarını da yeniden gözden geçirmek isteyebilirsin. Hayatını işgal eden ve seni olumsuz etkileyen kişinin kim olduğunu düşünmeksizin hareket etme cesaretine sahip olacaksın.

Bu dönemde sevdiklerinin sadakatini ve güvenilirliğini de sınayabilirsin. İlişkilerini mantığın ile değil duygularınla yönettiğin bir süreç içerisindesin. Dikkatli ol, bazı endişeler ve kuruntular ilişkinde soğukluğa neden olabilir. Partnerin ile aran açılabilir.

Gelelim iş hayatına! Duygularının ön plana çıkması ile kariyer planlarını daha hassas bir şekilde yapabilirsin. Kazanmak kadar mutlu olmaya da önem vereceksin. Yapmaktan keyif aldığın işlere yönelerek beklenmedik ve yeni başlangıçlarda yapabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...