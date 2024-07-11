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12 Temmuz Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

12 Temmuz Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
11.07.2024 - 19:01

Plüton'un karşıtığında yaşayacağınız duygusal dönüşümler, hedeflerinizi ve başarınızı etkileyebilir! Peki, 12 Temmuz Cuma gününde akrep ve yükselen akrep burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için akrep ve yükselen akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 12 Temmuz Cuma günün nasıl geçecek?  

İşte, akrep ve yükselen akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün Venüs ile Plüton'un karşıtlığının etkilerini yoğun bir şekilde hissedebilirsin. Bu dönemde duygusal bağların ve derin paylaşımların üzerinde her zamankinden daha çok düşünebilirsin. Tutkuların ile değerlerin arasında kalabilirsin. Bu yüzden bazı durumlarda bir adım geri atma isteyebilirsin. Mesela kurduğunu iş düzeninde hedeflerin doğrultusunda yürümek yerine finansal kaygılara kapılabilirsin. Bu da hedeflerini küçültmene ve risk almaktan çekinmene neden olabilir. 

Oysa iş hayatında başarılı olmanı sağlayan; tutkulu, hayalperest ve inatçı yanların. Plüton'un etkisi altında geri adım atmak yerine, hayallerini gerçekleştirmeye daha fazla odaklanmaya ne dersin? Belki de başarılı olmanı sağlayacak atılım budur. 

Tabii bu noktada yakın çevrenden bazı olumsuz geri dönüşler alabilirsin. Seni korumak isteyen yakınların, hızlı karar verdiğini ve fazlaca risk aldığını düşünebilir. Duygusal anlamda iniş çıkışlar yaşamamak adına, iyi düşünerek karar vermelisin. Bol şans. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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