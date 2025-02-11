12 Şubat Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün sosyal çevrene ve ailene odaklanabilirsin. Sevdiklerinle vakit geçirip onlardan güç ve motivasyon almaya ihtiyaç duyabilirsin. Özellikle de bir süredir görüşmediğin aile bireyleri ya da arana küslük giren sevdiklerinle geçmişi telafi etmenin tam zamanı.

Aslan burcunda meydana gelen Dolunayın etkileriyle duygusal iniş çıkışlar yaşadığın gün içerisinde bazı şeylerin nedenlerini sorgulayabilirsin. Geçmiş ayrılıklar da bunlar arasında yerini alabilir. Ne dersin, belki de aklına düşen eski sevgilinle de bir araya gelebilirsin?

Duygusal anlamda yaşadığın iniş çıkışların aksine iş hayatında bir hayli net olacaksın. Düzene sadık kalıp günlük rutinlerini devam ettirerek güvenli alanda kalmak isteyebilirsin. Her zamanki özgürlükçü tavrını bir kenara bırakıp ait olduğun yeri aramaya başlayabilirsin. Görünen o ki senin için işler tersine dönecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...