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12 Şubat Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

12 Şubat Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
11.02.2025 - 19:01

Kalbinizin sesini dinleyin! Peki 12 Şubat Çarşamba günü terazi ve yükselen terazi burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için terazi ve yükselen terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 12 Şubat Çarşamba günün nasıl geçecek?  

İşte, terazi ve yükselen terazi burcuna ait günlük burç yorumları... 

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün duygusal anlamda birtakım iniş çıkışlar yaşayabilirsin. İçsel anlamda kontrolünü biraz kaybettiğini fark edebilir, mantığının sesini dinlemekte zorlanabilirsin. Kalbinle aklın arasında kaldığında dengeli seçimler yapmak düşündüğünden çok daha karmaşık bir hale de gelebilir! 

Tabii bunun sebebi aşk olabilir! Aslan burcunda meydana gelen Dolunayın etkileriyle kalbinin sesi her şeyi bastırıyorsa, belki de ait olduğun ilişkinin peşine düşmelisin. Bu aşk bazen tozlu sayfalarda bazen de söylenmeyen bir 'seni seviyorum'da saklı olabilir. Önce kendine sonra da ona itiraf etmeye hazır olmalısın. Bırak aşk seni şifalandırsın. 

Öte yandan bugün iş hayatında dair önemli kararlar almaktan kaçınabilirsin. Ancak paranın seni bulmasına da şaşırmamalısın. Çünkü güzelliklerle dolu bir kalp ve mutluluk arayışı ile iyi olan her şeyi kendine çekiyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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