12 Şubat Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün duygusal anlamda birtakım iniş çıkışlar yaşayabilirsin. İçsel anlamda kontrolünü biraz kaybettiğini fark edebilir, mantığının sesini dinlemekte zorlanabilirsin. Kalbinle aklın arasında kaldığında dengeli seçimler yapmak düşündüğünden çok daha karmaşık bir hale de gelebilir!

Tabii bunun sebebi aşk olabilir! Aslan burcunda meydana gelen Dolunayın etkileriyle kalbinin sesi her şeyi bastırıyorsa, belki de ait olduğun ilişkinin peşine düşmelisin. Bu aşk bazen tozlu sayfalarda bazen de söylenmeyen bir 'seni seviyorum'da saklı olabilir. Önce kendine sonra da ona itiraf etmeye hazır olmalısın. Bırak aşk seni şifalandırsın.

Öte yandan bugün iş hayatında dair önemli kararlar almaktan kaçınabilirsin. Ancak paranın seni bulmasına da şaşırmamalısın. Çünkü güzelliklerle dolu bir kalp ve mutluluk arayışı ile iyi olan her şeyi kendine çekiyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...