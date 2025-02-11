12 Şubat Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün kendini ifade etmek konusunda her zamankinden güçlü ve iredeli olabilirsin. Sözünü sakınmayan bir tavırla öne çıkabilirsin. İstediğin her şeyi elde edecek güce ve hevese sahipsin. Tabii aynı zamanda özgür bir ruha ve sınır tanımama arzusu ile de doldusun.

Zira, Aslan burcunda meydana gelen Dolunayın etkileriyle her zamankinden daha güçlüsün. Bu aşamada yaratıcı zihnine ve bilgine de kulak ver. Gelişimi sağlayan ve iş dünyasını bir sonraki aşamaya taşıyan düşüncelerin olabilir. Kendine güvenerek yüksek sesle fikirlerini dile getirmeyi de unutma.

Tüm bunların yanında biraz da aşktan söz etmeliyiz. Birlikte özgür olacağın o kişiyi bulmuş olabilirsin. Özellikle seni anlayan ve hislerini paylaştığını fark ettiğin o yabancıya bir şans vermeyi düşün deriz. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...