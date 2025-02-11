12 Şubat İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün güç mücadelesine girmemelisin! Etrafındaki insanlarla herhangi bir yarış içine girmemeli, tek rakip olarak kendini görmelisin. Hırslarına kapılıp heyecanla hareket etmek isteyebilirsin, ancak hırsların ve anlık heveslerin hataya yol açabilir. Bu yüzden her zamankinden daha planlı ve stratejik adımlar atmalısın bugün!

Aslan burcunda meydana gelen Dolunayın etkisi ile inatçı bir tavır sergileyerek iş yerinde dediğim dedik bir tavır sergileyebilirsin. İşte tam da bu tavır seni rakiplerin ve üstlerinle güç mücadelesine sokabilir. Bunun yerine kendini açıkça ifade eteyi denemelisin. Haklı olduğunu kanıtlamanın bir yolunu bulacağından eminiz, ama yeter ki sakin ol!

Öte yandan bugün romantik ilişkilerinde de duygularını kontrol etmelisin. Partnerinle inatlaşarak bir yere varamazsın, birlikte karar vermek ise kafa karışıklarının da giderilmesi konusunda sana yardımcı olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...