12 Şubat Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün zoru başarmak konusunda güçlü bir motivasyona sahip olabilirsin. Hayatını iyileştirmek, şartlarını ve koşullarını daha iyi hale getirmek isteyebilirsin. Konfor alanını ve huzurunu da artırmaya odaklanarak sınırların dışına çıkabilirsin.

Uranüs'ün de etki ettiği Aslan burcu Dolunayında kendini göstereceksin. Tabii önce kendi kendine gücünü ispatlayacak, sonra da istediğini elde etme şansını yakalayacaksın. Bugün kendine inanırsan, herkesin inandığını fark edeceksin. Özellikle yaptığın yatırımlar ve girişimlerde büyük kazançlar elde edebilirsin. Akılcı fikirlerin, bilgi ve tecrüben meyvesini veriyor, tadını çıkar.

Hadi biraz da aşktan söz edelim! Belki de partnerin senin gerçek anlamda harekete geçmeni bekliyordur. Hayata karşı bu motive ve hırslı yaklaşımın, aranızdaki bağı da güçlendirebilir. Kendinden emin bir şekilde yükselişe geçiyorsun, onun da elini tut! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...