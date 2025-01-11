12 Ocak İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün kararlı ve net bir duruş sergileyeceksin. Kendinden emin bir şekilde harekete geçecek, Güney Ay Düğümünün Başak burcuna geçişiyle adeta kontrolü kaybetme ve yanlış yapma korkusundan arınacaksın. Güvenin artacak, sanki bir anda ne yapmak istediğini bildiğini fark edeceksin. Artık hayat seni savuramayacak. Zira sen yolunu çizmek üzeresin!

Tam da bu aşamada belki biraz da destek hiç fena olmaz! Kuzey Ay Düğümündeki gezegen geçişiyle bu konuda da farklı hissedeceksin. Dertlerini anlatacak, çözüm bulmak için kendi yeterliliğini aşan konularda desteği kabul edeceksin. Güçlenmeni sağlayan ise bu olacak!

Gelelim, günün en güzel yanına: Hayatını değiştirecek kararlar vereceksin. Yeni bir iş ya da yeni bi aşkla eski düzenden kurtulma şansın olacak. Ne istediğini bilerek yürüdüğün yolun sonunda hep mutluluğa kavuşacağın da aşikar. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...