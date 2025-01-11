12 Ocak Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün mantığın yerine duygularına güvenmeyi tercih edebilirsin. Ay Düğümlerindeki geçiş ile birlikte Başak burcu sana güçlü sezgileri; Balık burcu ise derin duyguları ve hassas hisleri getirecek. Sen de içindeki sesi dinlersen, huzuru bulacaksın. Kararlarını mantığına ters de olsa, sezgilerine güvenerek verdiğinde adeta 'kurtulmuşluk' hissi ile dolup taşacaksın. Görünen o ki evren seni bir hatadan ya da kazadan döndürmek istiyor.

Tam da bu noktada zoraki işlerden uzak dur. Yapmak istemiyorsan, bir sebebi vardır; buna inan! Hatta bugün, analizler ve kafa yorduğun matematiksel verileri bir kenara bırak. Biraz dinlenerek iç sesine odaklan. Zihninin meşguliyeti azaldığında hayata bakış açın da değişecek. Zaten sezgilerine bile ihtiyaç kalmadan bugüne dek göremediğin bazı gerçekleri göreceksin.

Belki de aradığın gizemler sırası ile çözülüyordur, ne dersin? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...