12 Ocak Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün fiziksel ve zihinsel enerjin bir hayli yüksek. Mars Jüpiter Üçgeninin etkileriyle ikna ve manipüle yeteneklerin de iyice ortaya çıkacak. İstediğini elde etmek için işin kolayını bulacaksın! Sen bu kafayla pratik ve kolay yolları çözümleyip hızlı para akışı da sağlayabilirsin. İş yaşamında beklediğin fırsatlar önüne gelecek.

Duygusal anlamda ise henüz beklediğin heyecanı bulamamış olabilirsin. Aşk hayatının biraz durulması ve duygularının netleşmesi için kendine fırsat vermek isteyebilirsin. Hatta hafta sonu için yalnız başına bir kaçamak planı yapmaya ne dersin? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...