12 Nisan Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün kendine vakit ayırman gerekiyor. Merkür ve Chiron kavuşumu, yaratıcılık ve kendini ifade etme konularında yeni ufuklar açıyor. Bu da içsel anlamda, ait hissettiğin yerde olma isteğini uyandırabilir. Bugün birlikte zaman geçirmeyi sevdiğin kişilerle olmaya çalış. Ailen ya da dostlarına vakit ayır.

Yüreğinin derinlerinde eğlenmeye, özgürleşmeye ve sağlığına vakit ayırman gerektiğini biliyorsun. Hatta senin de öngördüğün gibi aşk hayatında, eğlenceli ve yaratıcı aktiviteler ilişkini canlandırabilir. Kariyerinde ise yaratıcı projelere veya hobilerine daha fazla zaman ayırmak isteyebilirsin. Sıradan, monoton ve tekdüze şeyler yerine hayattan keyif almaya odaklanmalısın. Bugün bedeninin işaretleri üzerine genel bir sağlık taramasından geçmeye de karar verebilirsin. Sağlığın için önlem almanda fayda olan bir gündesin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...